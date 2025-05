Minore in possesso di un coltello: denunciato dalla polizia Controlli degli agenti del commissariato San Giovanni-Barra

La polizia ha denunciato un minore con precedenti, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, nel transitare in via Ferrante Imparato hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo.

Gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con lama di 2,5 centimentri. Pertanto, il minore è stato denunciato all’autorità giudiziaria mentre il coltello è stato sequestrato.