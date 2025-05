Blitz contro gli ambulanti abusivi a Scampia: sequestrati 300 kg di alimenti Per quattro trasgressori è scattata una multa di 39mila euro, un altro invece è scappato

Gli agenti della Unità Operativa Scampia, congiuntamente a personale dell’ASL Napoli 1 e del Commissariato Scampia, hanno effettuato un’operazione di contrasto al fenomeno dell'ambulantato abusivo alimentare sulle strade della VIII Municipalità ed in particolare in via f.lli Cervi, via Baku, via G.A. Campano, via Mugnano a Marianella, via De Amicis.

Sono stati 4 i venditori ambulanti abusivi sanzionati, per un totale di quasi 39mila euro, mentre un altro si è dato alla fuga abbandonando la propria mercanzia.

Tutta la merce, circa 305 Kg di alimenti deperibili (frutta, verdura, mitili, pesce, ortaggi), è stata sequestrata e immediatamente distrutta.