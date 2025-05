Droga e soldi nel paniere: arrestato un 34enne L'intervento dei falchi della squadra mobile a Napoli

La polizia ha arrestato un 34enne napoletano con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i falchi della squadra mobile, hanno posto in essere un servizio di osservazione in via Padre Ludovico da Casoria, dove hanno notato un uomo che, con fare guardingo, dopo aver bussato ad un citofono, è entrato nell’androne di uno stabile.

Pochi istanti dopo, lo stesso ha riposto una banconota in un paniere calato da un soggetto dal piano alto di un’abitazione.

Gli operatori, prontamente intervenuti, una volta entrati nell’appartamento in questione, hanno sopreso il giovane che è stato trovato in possesso di una busta contenente cocaina del peso di circa 29 grammi, un involucro della stessa sostanza di circa 4 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 11.375 euro suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.