Giovani accoltellati, prefetto in Piazza Dante: "Vicini a esercenti e famiglie" Di Bari: "L'obiettivo è anche quello di accompagnare le persone nell'educazione dei figli"

"Qualche mese fa questa piazza non era in queste condizioni e già sono stati fatti passi in avanti. Noi siamo qui per un ascolto di quello che possiamo fare sotto il profilo della prevenzione e del controllo". Lo ha detto il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che si è recato in piazza Dante, a Napoli, per ascoltare cittadini e commercianti, per illustrare loro le misure di sicurezza che sono state disposte dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo il ferimento di due minorenni. Il Prefetto parlando con alcuni cittadini ha sottolineato che accanto alle attività di prevenzione "c'è tanto da fare sotto il profilo educativo".

L'obiettivo è anche quello di accompagnare le famiglie nell'educazione dei figli. Di Bari ha ricordato gli sforzi messi in campo dalle forze e dal Comune di Napoli. Il Prefetto ha ricordato che la città di Napoli è "capace di fronteggiare situazioni nuove con la consapevolezza che ognuno deve stare sempre sul pezzo".