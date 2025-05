Truffa ai danni dell'Asl Napoli 2: sospesi due dirigenti medici Provvedimento eseguito dalla squadra mobile nell'ambito delle indagini della procura partenopea

Nell'ambito di indagini dirette dalla Procura di Napoli Nord, personale della Squadra Mobile di Napoli - Sezione Anticorruzione - ha proceduto all'esecuzione della misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un Pubblico Ufficio o Servizio, per la durata di 12 mesi, nei confronti di due dirigenti medici in servizio all'ASL Napoli 2 Nord-U.O.C. di Medicina Legale.

Le indagini - svolte attraverso l'acquisizione e I'analisi dei tabulati di traffico telefonico, nonché l'analisi della documentazione presente negli archivi dell'Asl Napoli 2 Nord - ha permesso di raccogliere gravi elementi indiziari a carico dei due pubblici ufficiali e di attestare il danno economico arrecato all'Ente pubblico.

In particolare, i due dirigenti - in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, il primo in qualità di presidente della commissione patenti speciali presso l'Asl Napoli 2 Nord, il secondo quale segretario della medesima commissione - sono gravemente indiziati di aver fatto figurare la presenza del presidente in più sedute rispetto a quelle alle quali è stato effettivamente presente, ai fini della corresponsione delle relative indennità di presenza.