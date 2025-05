Investì una 80enne senza prestare soccorso, rintracciato pirata della strada Si tratta di un messinese, che ha ammesso le proprie responsabilità: patente ritirata

Gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata della Polizia locale sono riusciti ad identificare il pirata della strada che lo scorso 24 aprile, in via Toledo, ha investito, senza prestarle soccorso, una donna di 80 anni. La donna era stata ricoverata in codice rosso al Cardarelli.

I caschi bianchi hanno acquisito le immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona e sono riusciti ad identificare il veicolo. L'intestatario è un siciliano che alloggiava a Napoli.

La Polizia locale, in collaborazione con i colleghi di Messina, ha rintracciato il presunto autore che ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato per omissione di soccorso.

La patente gli è stata ritirata e sarà successivamente sospesa.