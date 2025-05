Stretta della polizia nei quartieri Sanità e Mercato: eseguite 14 misure/VIDEO Le accuse: omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco

Criminalità minorile. Dalle prime ore di questa mattina è in corso, nel capoluogo partenopeo, una vasta operazione della polizia di che interessa il quartiere Sanità e Mercato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il tribunale di Napoli su richiesta dalla procura della repubblica di Napoli direzione distrettuale antimafia e dal gip presso il tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli.

Il provvedimento: nei confronti di 14 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco tutti aggravati dalle modalità mafiose.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Napoli alle ore 11.00