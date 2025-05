Una targa per ricordare Fabio Postiglione: omaggio al cronista coraggioso La cerimonia lunedì 13 maggio nella sala stampa dell’Odg Campania a Napoli

Lunedì 13 maggio, alle ore 11, la sala stampa dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, presso il Palazzo di Giustizia “Alessandro Criscuolo” di Napoli, ospiterà la cerimonia di consegna di una targa commemorativa dedicata al giornalista Fabio Postiglione.

Il riconoscimento, fortemente voluto dall’Odg Campania, vuole onorare la memoria di un cronista apprezzato per il suo coraggio professionale e umano, scomparso prematuramente a Milano. La targa sarà consegnata alla collega Valentina Trifiletti, moglie di Postiglione, dal presidente dell’Ordine regionale, Ottavio Lucarelli.

Il messaggio sulla targa: “Un cronista coraggioso che non ha mai perso il sorriso”

Il testo inciso sulla targa recita:

“A Fabio Postiglione, il cronista coraggioso che non ha mai perso il sorriso”.

Una frase che sintetizza lo spirito con cui Fabio ha affrontato il giornalismo: con determinazione, passione e umanità. Il suo impegno è stato un esempio di giornalismo civile e militante, vicino alle persone e attento ai diritti.

Una riflessione sul giornalismo e la giustizia

Alla cerimonia parteciperanno i vertici degli uffici giudiziari, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Napoli. Dopo la consegna della targa, che sarà affissa all’interno della sala stampa in piazza Cenni, si terrà una riflessione sul ruolo del giornalismo nel rapporto con la giustizia e la società civile.

Un ricordo che diventa esempio

L’iniziativa vuole essere non solo un gesto di affetto verso Fabio Postiglione, ma anche un’occasione per ricordare l'importanza di un'informazione libera, etica e responsabile. La sua figura continuerà a essere un punto di riferimento per chi sceglie di fare giornalismo con coscienza e coraggio.