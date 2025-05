Secondigliano: incurante della detenzione domiciliare nasconde droga in casa La polizia arresta un 54enne

La polizia ha arrestato un 54enne napoletano, già sottoposto alla misura alla misura della detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Secondigliano, con il supporto di un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Napoli, hanno controllato l’abitazione dell'uomo dove, grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto 15 bustine di marijuana per un peso complessivo di 25 grammi, 35 invulucri contenenti cocaina del peso di 8 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga ed un sistema Dvr (impianto di videosorveglianza) con relativa telecamera. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.

Ancora, nella stessa giornata, gli stessi agenti, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a San Pietro a Patierno, dove hanno identificato 80 persone, di cui 46 con precedenti, e controllato 34 veicoli.