Incendio Barra: diossine inferiori a limite di quantificazione Il bollettino dell'Arpac Campania

I risultati del terzo ciclo di campionamento, svolto nelle date 7-8 maggio in prossimità del sito interessato da un incendio lo scorso 5 maggio nel quartiere di Barra a Napoli, evidenziano concentrazioni di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili dispersi in aria inferiori al limite di quantificazione della metodica utilizzata (inferiori a 0,024 picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente), indicando assenza di tali inquinanti nel campione analizzato.