Arrestato in Perù il narcos napoletano Massimiliano Amato: ex ultras dei Fedayn Era tra i 100 latitanti più ricercati: decisiva la cooperazione internazionale

Dopo oltre un decennio di latitanza, è stato arrestato a Lima, in Perù, il narcotrafficante Massimiliano Amato, conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di 'o bandito. L’uomo, ex leader del gruppo ultras partenopeo Fedayn, era inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi da assicurare alla giustizia.

Una condanna definitiva e nove anni di carcere da scontare

Amato era stato condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Napoli a 9 anni e 4 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, oltre a reati connessi alla detenzione, commercio e importazione di cocaina per oltre 50 kg complessivi. La sentenza era divenuta irrevocabile nel 2022, ma l’uomo era irreperibile già dal 2013, dopo essere stato scarcerato durante le indagini preliminari.

Il braccio destro del boss Sabatino: dalla Spagna all’Italia

Secondo gli inquirenti, Massimiliano Amato era il braccio destro di Giuseppe Sabatino, capo dell’organizzazione criminale. Amato curava i contatti in Spagna con i fornitori di droga e si occupava della logistica dell’importazione in Italia: trasporti su gomma, via mare o in aereo. Un vero e proprio anello di congiunzione con i narcotrafficanti stranieri, che godeva della piena fiducia del vertice del sodalizio.

L’arresto a Lima e l’estradizione in Italia

La cattura è avvenuta grazie a indagini tecniche avanzate condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinate dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli. Fondamentale è stato anche il contributo del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha collaborato con le autorità peruviane per localizzare ed arrestare il latitante. Ora Amato è in attesa della procedura di estradizione verso l’Italia.