Napoli: carabinieri arrestano un altro latitante in meno di 24 ore Nei guai anche una coppia che gli aveva offerto ospitalità

Nell’ambito di attività d’indagine svolte dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, coordinate dalla locale direzione distrettuale antimafia, è stata data esecuzione ad un'odinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le Indagini preliminari del tribunale di Napoli, nei confronti di Giuseppe Perrella, contiguo a clan camorristico “De Micco-De Martino”, per sequestro di persona, in concorso, aggravato dal metodo mafioso, avvenuto a Napoli il 27 agosto 2024.

L’uomo si rendeva irreperibile, dal novembre 2024, in occasione dell’esecuzione della misura cautelare personale, che aveva, invece, consentito di arrestare Romualdo Amitrano e Alessio La Volla quali partecipi, insieme a Giuseppe Perrella Giuseppe e Fabio Ricciardi, quest’ultimo arrestato dal Nucleo Investigativo di Napoli in data 20 febbraio 2025, quali responsabili del sequestro di persona di Renato Audino, scaturito nell’ambito di una storica e persistente contrapposizione tra i clan camorristici “De Luca-Bossa”, orbitante nell’Alleanza di Secondigliano, e “De Micco- De Martino”, confederato al clan di camorra “Mazzarella”.

Le prolungate e complesse indagini sviluppate dagli inquirenti, sia di natura tradizionale, che tecnica, hanno permesso di localizzare e scovare il latitante, nascosto in un appartamento di Ponticelli, ove gli era stata offerto appoggio logistico.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposta alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.