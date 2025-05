Napoli, pedinava la vittima con un GPS sull’auto: arrestato 58enne Violazione del divieto di avvicinamento e stalking tecnologico

È accaduto oggi. Durante specifici controlli investigativi, i Carabinieri della Sezione Operativa di Benevento hanno intercettato la vittima nel territorio del comune napoletano, in evidente stato di agitazione. La donna ha riferito di essere stata ancora una volta pedinata dall’ex compagno, nonostante fosse in vigore un divieto di avvicinamento emesso in precedenza.

Dispositivo GPS nascosto sotto l’auto

A seguito dell’allarme lanciato dalla vittima, i militari sono intervenuti prontamente e hanno arrestato l’uomo, già noto per episodi precedenti. Nel corso delle verifiche, sull’autovettura della donna è stato scoperto un dispositivo GPS, accuratamente nascosto e collegato a un'applicazione installata sul cellulare dello stalker. L’obiettivo: controllare in tempo reale ogni spostamento della vittima.

Arresti domiciliari per il 58enne

Informata l’Autorità Giudiziaria di Nola, il 58enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’indagine prosegue per verificare eventuali altri episodi riconducibili allo stesso soggetto.