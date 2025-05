Scavalca un balcone: calci e pugni la ex in casa sotto gli occhi delle bimbe Momenti di terrore all'interno di un'abitazione

La polizia ha arrestato un 43enne nolano, con precedenti, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Gli agenti del commissariato di Nola, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, il suo ex convivente, dopo aver scavalcato il balcone e infranto il vetro di una finestra, era riuscito ad entrare nell’abitazione in cui vi era anche la madre della vittima e le figlie minori, aggredendola con calci e pugni per poi andarsene. I poliziotti hanno rintracciato e bloccato l'uomo arrestancolo.