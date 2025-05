Napoli, rapina alle poste di via Caravaggio: presi due banditi, uno è in fuga Il colpo è fallito, ma è la terza volta che succede: ricerche anche con l'elicottero

Banditi in azione all'ufficio postale di via Caravaggio a Napoli. Assalto dei banditi, che hanno tentato una rapina.

Due malviventi sono stati arrestati, un altro sarebbe in fuga. In tutta la città è scattata una vera e propria caccia all'uomo: in azione la Polizia, anche con il supporto dall'alto di un elicottero.

Non si esclude che il fuggitivo si sia allontanato a piedi.

La rapina non è andata a buon fine, ma è la terza volta che la sede di via Caravaggio delle Poste finisce nel mirino dei malviventi.