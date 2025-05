Terremoto ai Campi Flegrei: crolla palazzina disabitata a Pozzuoli Il crollo è avvenuto in via Campana, per fortuna non si sono registrati feriti

La scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito l’area dei Campi Flegrei oggi alle ore 12:07, ha causato il crollo di una palazzina disabitata a Pozzuoli, in via Campana. Fortunatamente, non si registrano feriti, come confermato dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

Scossa avvertita in tutta l’area flegrea e a Napoli

Il terremoto è stato chiaramente percepito in tutta l’area dei Campi Flegrei, inclusi Pozzuoli, Bacoli, Quarto, e diversi quartieri di Napoli. Molti cittadini sono scesi in strada per la paura, ma al momento non risultano altri danni strutturali gravi o criticità legate alla viabilità.

Crollo in via Campana: nessun ferito

Il crollo ha interessato una piccola palazzina abbandonata, da tempo in disuso, situata in via Campana. Le autorità locali e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi tecnici.

Situazione sotto controllo ma resta l’allerta

Il sindaco Luigi Manzoni ha rassicurato la cittadinanza: “La situazione è sotto controllo, ma stiamo continuando a monitorare eventuali danni e nuove scosse. Invitiamo i cittadini alla calma e a seguire solo le comunicazioni ufficiali”.

Nel frattempo, la Protezione Civile e l’Osservatorio Vesuviano stanno analizzando l’evento sismico nell’ambito della più ampia attività di sorveglianza della crisi bradisismica che da mesi interessa i Campi Flegrei.

Il fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei

I Campi Flegrei sono una caldera vulcanica attiva, soggetta a fenomeni di bradisismo, ovvero il sollevamento e abbassamento del suolo legato a movimenti magmatici profondi. Negli ultimi mesi, l’aumento della frequenza e dell’intensità delle scosse ha riacceso l’allarme sulla sicurezza del territorio.