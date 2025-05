Scampia: sorpreso in casa con una pistola e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 22enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella notte tra martedì e mercoledì, la polizia ha arrestato un 22enne napoletano per detenzione abusiva di armi. Lo stesso è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Nello specifico, gli agenti dei commissariati Scampia e Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, si sono recati presso l’abitazione del 22enne, dove hanno rinvenuto una pistola con relativo munizionamento, risultata provento di furto, un congegno Obd (on board diagnostic) e 2 chiavi esagonali. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.