Non cessa la truffa del finto nipote: donna tenta di raggirare anziana La polizia interviene tempestivamente ad Ischia riuscendo ad arrestare una 25enne

La polizia ha arrestato una 25enne per tentata truffa aggravata. Gli agenti del commissariato di Ischia, sono intervenuti in via Pontano per la segnalazione di una tentata truffa ai danni di un’anziana donna.

Un uomo, fingendosi un finto nipote dell’anziana, aveva contattato telefonicamente la vittima chiedendole un’ingente somma di denaro e alcuni monili in oro che la stessa avrebbe dovuto consegnare ad una sua amica, la quale sarebbe giunta di lì a poco presso la sua abitazione, specificandole che tale somma di denaro sarebbe servita per sbloccare un pacco postale in carico ai carabinieri. Poco dopo, si è presentata una donna che le ha richiesto quanto pattuito telefonicamente con “suo nipote” e, al momento della consegna, è sopraggiunto un familiare dell’anziana che, poco prima, aveva visto entrare l’estranea all’interno dell’abitazione.

In quei frangenti, il familiare ha immediatamente contattato i poliziotti che, giunti prontamente sul posto, hanno sorpreso la 25enne all’interno dell’appartamento, traendola in arresto.