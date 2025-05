Tenta di rubare un motociclo in sosta: arrestato un 16enne L'intervento della polizia nel centro storico a Napoli

La polizia ha arrestato un 16enne napoletano con precedenti per tentato furto aggravato. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via calata Trinità Maggiore, hanno notato un uomo intento ad armeggiare su un motociclo parcato con il chiaro intento di impossessarsene.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il minore trovandolo in possesso di un cacciavite a punta piatta, inoltre, lo scooter presentava il nottolino di accensione danneggiato e il bloccasterzo manomesso.