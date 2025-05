Porta Nolana, sorpreso con armi in casa: arrestato un 46enne L'intervento degli agenti della squadra mobile

La polizia ha arrestato un 46enne napoletano, con precedenti per detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento e ricettazione.

In particolare, gli agenti della squadra mobile, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo sita nel quartiere Mercato dove hanno rinvenuto, ben occultate in un doppio fondo di un mobile, una pistola Beretta 92, una pistola Glock calibro 19, 115 cartucce di vario calibro e un rilevatore elettronico di frequenze utilizzato per rilevare microspie. Gli agenti hanno accertato che le armi erano provento di furto. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.