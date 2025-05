Spintoni e calci ai carabinieri durante controlli, arrestato Uno dei militari costretto ad andare al Pronto Soccorso

Un arresto a Napoli all'alba di oggi, durante controlli dei carabinieri per una 'movida' sicura'. L'episodio e' avvenuto verso le 3, in via Medina. Una gazzella dell'Arma ferma un'auto passata con il rosso. I carabinieri intimano l'alt e l'autista accosta senza problemi; mentre si formalizza la multa, dall'altra parte della carreggiata, qualcuno urla. E' un ragazzo, che dopo si scoprira' avere 24 anni, essere incensurato e di buona famiglia. Il giovane vuole prendere le difese del guidatore sanzionato, offende i carabinieri e li insulta. La pattuglia si avvicina a lui, forse e' ubriaco o sotto l'effetto di qualche sostanza stupefacente, e gli chiede invano un documento.

Nasce una colluttazione con spintoni e calci. Anche l'auto dei carabinieri viene colpita piu' volte. Scatta l'arresto per resistenza. Dopo qualche ora, il ventiquattrenne chiede scusa per il proprio comportamento ma comunque resta in attesa di giudizio, mentre uno dei carabinieri e' stato medicato dal personale del 118 con una prognosi di 5 giorni.