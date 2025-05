Sorpreso a spacciare droga: arrestato dalla polizia Manette per un 38enne nigeriano a Napoli

La polizia ha arrestato un 38enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza San Francesco da Capuana, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un giovane.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti hanno bloccato sia l’acquirente che è stato trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata, sia il 38enne che è stato trovato in possesso di 6 involucri di cocaina e di 70 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.