Nuova offensiva delle forze dell'ordine a Scampia: violazioni al codice stradale In campo: polizia, carabinieri e vigili urbani

Gli agenti del commissariato Scampia, unitamente ai militari dell’arma dei carabinieri e al personale della polizia municipale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio volto anche al contrasto del fenomeno delle scorribande di motoveicoli in piazza Ciro Esposito e aree limitrofe.

In particolare, nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 70 persone, di cui 20 con precedenti, controllato 33 veicoli tra motocicli e ciclomotori, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca e 7 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 17 violazioni al codice della strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e per guida senza casco protettivo, elevando sanzioni per un totale di 14.994 euro.

Infine, gli agenti hanno denunciato due persone per detenzione illecita di sistanza stupefacente, poiché sosprese in possesso di 3.5 grammi di hashish.