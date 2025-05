Legalità negli appalti, scattano altre 6 interdittive antimafia a Napoli L'iniziativa della prefettura: ecco i settori ed i Comuni interessati dal provvedimento

"Nell’ambito dell’intensa attività di prevenzione antimafia, avviata dalla Prefettura con il supporto delle Forze dell’ordine e della Divisione Investigativa Antimafia, nei giorni scorsi il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato 6 ulteriori interdittive antimafia nei confronti di altrettante ditte - operanti nei settori della logistica, commercio all’ingrosso, edilizia, coltivazione prodotti ortofrutticoli, autotrasporti, gestione di partecipazioni societarie e di immobili - con sedi nei Comuni di Napoli, Casalnuovo, Casandrino e Nola". Lo rendo noto la Prefettura partenopea in un comunicato.

"Il lavoro messo in campo presso la Prefettura rappresenta una valida risposta dello Stato per contrastare l’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata, nonché un significativo contributo per la salvaguardia dell’ordine pubblico economico, la tutela della libera concorrenza fra le imprese e il buon andamento della Pubblica Amministrazione", conclude la nota.