Sorpreso ad armeggiare in un'auto: arrestato dalla polizia Manette per un 23enne trevigiano

La polizia ha arrestato un 23enne trevigiano per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti in via Giuseppe Ricciardi per una segnalazione di un furto in un’auto.

Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha indicato un uomo che stava armeggiando all’interno della sua autovettura parcheggiata poco distante.

Pertanto, i poliziotti sono immediatamente intervenuti e, non senza difficoltà, hanno raggiunto e bloccato il giovane trovandolo in possesso di un cacciavite ed una pinza.