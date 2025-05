Era originaria di Napoli la maestra morta nell'incidente in provincia di Como Un autobus con un gruppo di bambini ha tamponato un camion: la vittima aveva una figlia

Un morto e tre feriti: è il bilancio della tragedia avvenuta lunedì pomeriggio sulla Pedemontana lombarda a Comazzo, in provincia di Como, dove un autobus che trasportava bambini della scuola primaria di Cazzago Brabbia ha tamponato un camion.

A perdere la vita la maestra di 43 anni, Domenica Russo, seduta in prima fila sul mezzo. Originaria di Napoli, si era trasferita a Varese per lavoro. Da poco tempo era in servizio presso l'istituto comasco.

Lascia una figlia e il compagno. Nel sinistro sono rimasti feriti il conducente del bus e due bambini, illesi per fortuna gli altri piccoli.

Sull'episodio indaga la Polizia stradale di Busto Arsizio: in un video si vede chiaramente l'autobus centrare in pieno il mezzo che lo precedeva. Tra le ipotesi una distrazione, il malore o un colpo di sonno dell'autista.

Domenica Russo è deceduta sul colpo, l'impatto non le ha lasciato scampo.