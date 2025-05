In possesso di un documento falso: arrestato un 47enne La scoperta della polizia a Ischia

La polizia ha arrestatpo un 47enne montenegrino, con precedenti di polizia, per uso, detenzione e fabbricazione di documento falso valido per l’espatrio.

In particolare, gli agenti del commissariato di Ischia, nel transitare in via Carta Romana, hanno effettuato un controllo al 47enne, a seguito del quale è emerso che la carta di identità esibita era stata alterata in quanto presentava diverse incongruenze. Per tali motivi, l’indagato è stato alla fine arrestato.