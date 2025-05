Controlli al mercato Montesomma, multe a raffica alle attività commerciali Alla Sanità, invece, la Polizia locale ha rimosso 17 veicoli - tra motorini e auto - abbandonati

All’interno dell’area mercatale Montesomma, gli agenti dell’Unità Operativa Secondigliano, in collaborazione con l’Unità Operativa Stella, hanno effettuato accertamenti su diverse attività commerciali. Sono stati controllati 4 esercizi alimentari, tutti sanzionati per l’occupazione di suolo pubblico in difformità rispetto alla concessione rilasciata.

Sono stati, inoltre, effettuati 14 controlli ad attività non alimentari, tutte risultate in regola con gli obblighi in materia di raccolta differenziata, normativa antifumo e decoro urbano. In 4 casi, tuttavia, è stata disposta una diffida per irregolarità marginali.

In via Dante e via Padre Gaetano Errico, sono stati ispezionati 4 ulteriori esercizi commerciali: 3 di essi sono stati sanzionati per occupazione abusiva della sede stradale. Un ulteriore esercizio è stato sanzionato per assenza di qualsiasi titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività.

Contestualmente, nel quartiere Sanità, gli agenti dell’Unità Operativa Stella, congiuntamente al Nucleo Veicoli Abbandonati dell’Unità Operativa G.P.V., hanno rimosso complessivamente 17 veicoli (15 ciclomotori e 2 autovetture) in stato di abbandono e privi dei requisiti per la circolazione. I mezzi sono stati prelevati in via San Severo a Capodimonte, via Sanità, via Macedonia, via San Gennaro dei Poveri, via Santa Maria Antesaecula, Salita Capodimonte e Supportico Capodimonte.