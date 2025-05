Sorpreso con la droga nel rione Traiano: arrestato dalla polizia Manette ai polsi di un 34enne napoletano

La polizia ha arrestato un 34enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico Uufficiale.

Gli agenti del commissariato San Paolo, hanno notato un viavai di persone entrare ed uscire da un cortile. I poliziotti sono entrati all’interno, ed hanno sorpreso il 34enne che, alla loro vista, si è dato alla fuga finché non è stato bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 42 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 150 grammi, 74 bustine contenenti marijuana per un totale di circa 152 grammi, 15 involucri di cocaina del peso di circa 4 grammi e di 540 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.