Da ufficio ad affittacamere, scatta il sequestro per struttura abusiva I controlli della Polizia locale nella centralissima Piazza Municipio

Gli agenti della Polizia Municipale, nell’ambito delle attività di controllo delle strutture ricettive, hanno sottoposto a sequestro penale un appartamento in Piazza Municipio.

L’immobile a uso ufficio era stato trasformato senza titolo edilizio a uso residenziale per affittacamere mediante il frazionamento delle unità immobiliari in tre distinte unità, in violazione del Testo Unico dell'Edilizia.