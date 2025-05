Droga e spaccio: tre arresti della polizia nelle ultime 24 ore a Napoli Manette per un 55 tunisino, un 33enne nigeriano e un 36enne napoletano,

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la polizia ha arrestato tre persone di cui un 55 tunisino, un 33enne nigeriano e un 36enne napoletano, tutti con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il 36enne è stato, arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il 33enne è stato anche per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Maria delle Grazie a Loreto, hanno notato il 55enne che stava per cedere qualcosa ad una persona. Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l'uomo trovandolo in possesso di 3 involucri di cocaina e di 270 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Ancora, sempre gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato il 33enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto prelevandolo dal suo telefono cellulare. Gli agenti, prontamente intervenuti lo hanno raggiunto. Alla vista degli operatori, ha tentato di fuggire finchè, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di 4 involucri di cocaina/crack occultati all’interno del vano batteria del telefono cellulare.

Infine gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nella zona di Vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato la presenza di un 36enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona prelevandola dalla propria cavità orale.

Gli agenti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato sia l’acquirente che è stato trovato in possesso di una dose di cocaina/crack appena acquistata e pertanto sanzionato amministrativamente, sia il 36enne che, alla vista degli operatori, ha tentato di fuggire. Alla fine, è stato bloccato e trovato in possesso di 5 involucri di cocaina/crack e di 140 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, gli indagati sono stati tutti arrestati.