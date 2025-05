Il tiktoker da 220mila follower con la pistola: arrestato dai carabinieri Il 26enne ha gettato l'arma nei giardini di Molosiglio

E' un noto tiktoker da oltre 220mila follower, volto noto dei social napoletani. Ma è stato arrestato dai carabinieri dopo che, in sella ad uno scooter con altri due coetanei, ha tentato di superare il varco di interdizione al traffico di via Acton.

Il giovane, così come ricostruito dai militari, ha abbandonato il motorino ed è fuggito. Durante la corsa ha gettato nei giardini di Molosiglio una pistola, poi recuperata.

Il 26enne è stato raggiunto e bloccato, per i carabinieri 7 giorni di prognosi.

L'arma è una revolver con matricola abrasa, carica di 6 proiettili calibro 38 special, ora sottoposta ad accertamenti balistici.

Sempre nel varco di via Acton i carabinieri hanno denunciato altre due persone di 59 e 32 anni che hanno tentato di forzare il varco in sella ai propri scooter. Per lo stesso motivo, questa volta nel varco di via Toledo, un 21enne è stato denunciato.