Minori sorpresi a bordo di un motoveicolo rubato: fuga rocambolesca Arrestato dalla polizia il conducente e denunciata la passeggera a Portici

La polizia ha arrestato un minorenne napoletano per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato e denunciato per gli stessi reati una minorenna napoletana.

I fatti

Gli agenti del commissariato di Portici, nel transitare in Corso Garibaldi, hanno notato due persone, un uomo e una donna, a bordo di un motoveicolo che ha attirato la loro attenzione in quanto provento di furto.

Ma ecco cosa accade

In quei frangenti, il conducente, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è nato un lungo inseguimento, terminato quando i due hanno impattato violentemente prima contro un’auto in transito e poi contro un muro perimetrale di un edificio, rovinando al suolo. La caduta non è bastata a far desistere i fuggitivi, difatti, una volta a terra entrambi hanno cercato di guadagnarsi la fuga, finchè, con non poche difficoltà, sono stati bloccati.

E dopo il rocambolesco intervento della polizia

Alla fine, il minore alla guida del motoveicolo è stato arrestato e accompagnato presso la struttura di prima accoglienza dei minori di Colli Aminei mentre la ragazzina denunciata per gli stessi reati e affidata alla madre.