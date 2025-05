Controlli alla movida del Vomero: in campo forze dell'ordine e Asl Carabinieri anche nelle attività commerciali: denunce e sequestri

Controlli alla movida del Vomero, carabinieri della compagnia locale in campo. Con loro anche militari della guardia di finanza e personale del dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro.



Un giovane di 19 anni è stato denunciato per porto abusivo di coltello. La lama della lunghezza complessiva di 19 centimetri, è stata sequestrata. Un 30enne nei guai per evasione dai domiciliari.



Ha 39 anni l’uomo invece fermato alla guida di un motociclo provento di furto: il veicolo, già oggetto di denuncia nei giorni precedenti, è stato restituito al legittimo proprietario. Denunciato anche un pregiudicato di 53 anni, sorpreso per l’ennesima volta a esercitare l’attività abusiva di parcheggiatore nonostante un provvedimento di divieto in atto. Un 40enne, recidivo, è stato fermato mentre circolava alla guida di un’auto senza patente.



I controlli si sono estesi anche alle attività commerciali, con ispezioni fiscali e sanitarie in 12 locali. Tre sono stati sanzionati per irregolarità legate alla mancata emissione degli scontrini fiscali. In quattro casi, le gravi violazioni igienico-sanitarie riscontrate - tra cui alimenti non tracciati, ambienti insalubri e modifiche strutturali abusive - hanno comportato sanzioni per oltre 9mila euro, il sequestro di circa 64 kg di prodotti alimentari e la sospensione temporanea dell’attività.



Sul fronte della sicurezza urbana: sono state identificate 85 persone e controllati 38 veicoli, inclusi quattro con targa straniera. Sette persone tra i 17 e i 25 anni, sono state segnalate alla Prefettura per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.