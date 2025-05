Sacchetti per la spesa illegali, 25mila euro di multa e negoziante cinese La Polizia locale ha sequestrato un quintale di buste di plastica

Gli agenti dell'Unità Operativa I.A.E.S. (Polizia Ambientale) di Napoli hanno individuato, nei pressi di Piazza Garibaldi, un’attività che commercializzava buste in plastica illegali perché non biodegradabili né compostabili.

Sequestrato un quintale di buste, mentre per il negoziante - un cittadino cinese - è scattata una maxi multa da 25mila euro.

Ulteriore intervento in materia ambientale è stato eseguito dal personale in via E. Scaglione, via Luigi Compagnone, via Nuova Dietro la Vigna e corso Chiaiano per individuare gli autori di conferimenti illeciti di rifiuti. Otto gli incivili scoperti e sanzionati.