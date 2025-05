Donna rapinata con estrema violenza: carabinieri individuano e arrestano autore Misura cautelare in carcere nei confronti di un 43enne a Napoli. I fatti si riferiscono a novembre

I carabinieri della stazione di Napoli Borgo Loreto, hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 43enne, ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina ai danni di giovane donna, di rientro a casa dopo una giornata di lavoro.

Le indagini dei carabinieri, coordinati dall’autorità giudiziaria partenopea, hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei confronti del 43enne che a novembre scorso, sfruttando la minorata difesa della giovane professionista, ormai prossima a fare accesso in casa, con abili raggiri, entrava nella corte condominiale dell’abitazione della donna, per poi esercitare violenza ai suoi danni e sottrarle gli effetti personali sotto minaccia di morte, prima di darsi alla fuga per le vie limitrofe e andare ad utilizzare i titoli credito derubati in un punto vendita della zona.

I carabinieri hanno ricostruito l’intero tragitto di fuga e, con i vari sistemi di videosorveglianza acquisisti, creato il profilo del presunto autore, riconosciuto in un uomo di Somma Vesuviana

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario di essa, in quanto persona indagata, è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva