Femminicidio Martina, interviene Meloni: "Dobbiamo fare di più, tutti insieme" La Premier raccoglie l'invito delle opposizioni dopo la tragedia della 14enne uccisa dall'ex

"Un delitto spietato che colpisce nel profondo ogni genitore, ogni cittadino, ogni essere umano. Dobbiamo fare di più, tutti insieme. Per Martina. Per tutte". A dirlo la Premier Giorgia Meloni, intervenuta sul drammatico femminicidio di Martina, la 14enne uccisa a colpi di pietra dall'ex fidanzato, reo confesso.

La vicenda di Afragola ha riportato il tema della violenza di genere al centro del dibattito politico. Prima dell'intervento di Meloni, la segretaria Pd Elly Schlein aveva postato un video sui social: "Mi rivolgo una volta ancora alla presidente del Consiglio: almeno per il contrasto alla violenza di genere mettiamo da parte lo scontro politico. Dobbiamo fare una legge che introduca l'educazione al rispetto e alle differenze, obbligatoria in tutte le scuole d'Italia, in tutti i cicli scolastici. Mettiamoci a un tavolo subito e discutiamo".

Un confronto a distanza per adottare soluzioni congiunte ad una vera e propria piaga che non ha confini territoriali né anagrafici.