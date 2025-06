Il deputato Borrelli (Avs) insultato in spiaggia, la scorta evita il peggio I carabinieri portano via l'aggressore. Borrelli: "Da giorni sono bersaglio"

Il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato vittima di un'aggressione verbale da parte di un uomo - che è stato successivamente allontanato dalla scorta che ha evitato in questo modo che la cosa degenerasse in una aggressione di natura fisica - mentre si trovava a 'Mappatella Beach', la popolare spiaggia del lungomare di via Caracciolo, a Napoli, per un sopralluogo assieme a Gianluigi Grittano di "Una Nuova Napoli".

L'uomo - riferisce lo stesso Borrelli - era stato denunciato in passato perché protagonista di un video diffuso sui social in cui girava in centro città in sella ad un cavallo con una divisa della polizia, si è avvicinato al deputato insultando la madre e minacciandolo di morte. In spiaggia si è creato un grande trambusto e si è reso necessario l'intervento dei carabinieri che hanno allontanato e identificato le due persone che con più veemenza hanno aggredito il deputato.

"Da giorni io e la mia famiglia - sottolinea Borrelli - siamo vittime di attacchi mirati e premeditati da alcuni soggetti che agiscono con metodi camorristi. Si tratta di un gruppo ben strutturato composto da figli di camorristi, tiktoker, pregiudicati, colletti bianchi, detenuti, pregiudicati e pseudo pentiti che rappresentano la parte peggiore della nostra città. Questi soggetti stanno adottando l'ultima frontiera dei metodi camorristici, ovvero istigano in modo coordinato e associativo altre persone ad aggredire fisicamente e verbalmente chi combatte la criminalità e vuole una città in cui la legge sia rispettata da tutti.

Un'azione studiata a tavolino e che, purtroppo, sta già dando i suoi frutti marci e che nasce da importanti azioni per il ripristino della legalità come la battaglia contro gli ormeggi abusivi e per assegnazioni pubbliche e trasparenti o quella per la liberazione delle case popolari occupate da tiktoker e clan. Ringrazio gli agenti della scorta - prosegue il deputato di Avs - che hanno evitato il peggio e i tanti cittadini che mi hanno mostrato solidarietà mentre venivo aggredito.

Ho immediatamente denunciato questo episodio perché è l'ennesimo causato da un'azione di stampo delinquenziale pesantissima. Continuerò a lottare a muso duro senza arretrare di un solo centimetro. La Napoli per bene è stanca di subire i soprusi di questi soggetti violenti e maleducati".