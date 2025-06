Campi Flegrei, scosse di terremoto in sequenza: avvertite anche a Napoli Il sismografo ha registrato più eventi tellurici. La scossa più forte di magnitudo 3.2

La terra trema nei Campi Flegrei, una sequenza di scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano e sono state avvertite anche a Napoli. La terra ha tremato per più volte in rapida successione, come dimostra il sismografo dell'Osservatorio. L'epicentro della scossa di magnitudo 3.2 è stato individuato a Pozzuoli alle 6.48. Alle ore 6.39 è stata registrata dai sismografi Ingv un'altra scossa di magnitudo 2.1, nella stessa area. Alle 6.44 la magnitudo monitorata e registrata dalle strumentazioni è stata di 2.3 e alle ore 6.50 di 2.1. Paura tra la popolazione, ma non si hanno al momento notizie di danni.

Due scosse di terremoto nell'area flegrea

Risveglio al cardiopalma per tanti residenti dell'area flegrea e di Napoli. Le scosse sono state nettamente avvertite dalla popolazione di Pozzuoli, Quarto, Bacoli Marano di Napoli, Napoli, Monte di Procida, Calvizzano, Munano di Napoli, Qualiano e altri comuni.