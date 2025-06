Dossi e fioriere abusive a Barra: scatta la linea dura dei vigili A San Giovanni, invece, multe e sequestri per le attività commerciali non a norma

Dossi realizzati abusivamente e pericolosi per gli utenti della strada, fioriere sistemate in modo da impedire la sosta dei veicoli e paletti installati dinanzi a passi carrai privi di autorizzazione: sono i risultati delle attività di controllo del territorio, effettuate dal personale dell'Unità Operativa San Giovani della Polizia locale, in via Villa San Giovanni e vico detto Emanuele a Barra.

Gli interventi hanno interessato anche il quartiere San Giovanni dove, in collaborazione con l'Asl, sono state ispezionate diverse attività commerciali e riscontrate 4 occupazioni abusive di suolo, 2 tende non autorizzate e sequestrate 3 tonnellate di frutta e verdura esposte agli agenti atmosferici.

Le operazioni, che proseguiranno nei prossimi giorni, hanno portato anche al prelievo di 8 autovetture in piazza San Giovanni Battista.