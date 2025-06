Rissa in spiaggia finisce in tragedia: ragazzo muore a Varcaturo Tragedia a Varcaturo: ragazzo accoltellato sulla spiaggia, muore in ospedale

a cura di

Redazione Ottopagine

domenica 8 giugno 2025 alle 15:02



Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini: è caccia all’autore del fendente mortale, presumibilmente un coetaneo della vittima.