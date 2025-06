Napoli. Ferrante: ancora morte e violenza tra giovani, serve svolta culturale Il monito del sottosegretario al Mit

"Ancora morte e violenza tra i giovani nel napoletano: due gravissimi episodi, a distanza di poche ore, che hanno visto l’omicidio di un 18enne a Varcaturo e l’aggressione ai danni di un 16enne a Portici.

Dopo il tragico femminicidio della giovane Martina Carbonaro ad Afragola, i fenomeni di violenza tra ragazzi continuano a moltiplicarsi in maniera allarmante. Per questo è necessario mettere in campo interventi urgenti non solo sul piano della prevenzione e della deterrenza, e su questo tanto è stato fatto dal Governo ad esempio con i controlli rafforzati mediante l’istituzione delle zone rosse urbane, ma anche a livello formativo ed educativo".

Lo afferma il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

"Non potrà esserci una vera affermazione della legalità senza una svolta sul piano culturale, a cominciare dall’ambiente scolastico, in grado di estirpare i modelli malavitosi e la logica criminale della sopraffazione e della violenza e sensibilizzare i giovani al rispetto reciproco, al dialogo con le diversità, alla pacifica convivenza.

Ma tanto può e deve fare anche il mondo informativo e culturale per veicolare messaggi positivi tra le nuove generazioni, dando meno spazio alle serie tv incentrate solo sulla parte più degradante di Napoli per mostrare finalmente tutto ciò che rende grande, straordinaria ed unica la nostra città".