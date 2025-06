Torre del Greco: conferimenti irregolari di rifiuti, 170 verbali da inizio marzo Il bilancio della polizia municipale alla guida del tenente Giuliana Lorenzi

Mario Pepe

Centosettanta verbali di contestazione, che vanno a sommarsi al sequestro di quattro veicoli trovati carichi di rifiuti - i cui autisti erano sprovvisti di qualsiasi autorizzazione al trasporto - e ai sigilli posti ad un terreno trasformato in discarica abusiva.

Sono i numeri, relativi al solo periodo compreso tra lo scorso primo marzo e oggi, legati alla stretta imposta al fenomeno dei conferimenti illegali e in generale alle irregolarità rispetto alle ordinanze sindacali attualmente in vigore imposta dagli agenti del nucleo ambiente ed ecologia della polizia municipale di Torre del Greco guidato dal tenente Giuliana Lorenzi, agli ordini del comandante Gennaro Russo.

Stando ai dati in possesso degli uffici, dallo scorso primo marzo sono stati elevati infatti 170 verbali relativi ad altrettante contestazioni ad infrazioni alle ordinanze emanate dal sindaco Luigi Mennella in materia di conferimento della spazzatura.

La maggior parte delle multe, novanta per la precisione, è legata alla presenza - all’interno dei sacchetti ispezionati dagli agenti - di rifiuti non correttamente differenziati, mentre un’altra fetta importante (69 contestazioni) riguarda il conferimento effettuato fuori dagli orari previsti. Da ciò che emerge, una buona parte delle sanzioni sarebbe stata elevata durante i controlli effettuati nella parte periferica di Torre del Greco, anche se non sono mancate irregolarità (e dunque sanzioni amministrative) anche nel centro cittadino.