C'è un cittadino campano fermato in Israele: lo stanno portando in un bunker L'annuncio del governatore Vincenzo De Luca

Mario Pepe

"In questo momento abbiamo un nostro concittadino, Antonello Sannino, che è stato fermato in Israele. Ci è appena arrivato un messaggio. Era con il corpo diplomatico, credo, lo stanno portando in un bunker che si trova quattro piani sottoterra".

A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine degli Stati generali della Cultura della Campania 2025 al teatro Bellini. Sannino è il presidente di Antinoo Arcigay Napoli.

"C’è ovviamente una preoccupazione per i droni iraniani - dice il Governatore - ma, intanto, è bloccato lì e non sa quando potrà tornare.

Ne approfitto per fare un appello affinché sia consentito ai nostri concittadini, agli italiani e in particolare a Sannino di rientrare immediatamente in patria».