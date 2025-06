Ruba un borsello a due turisti tedeschi, inseguito e arrestato dai vigili Preso un tunisino, l'altro complice invece è riuscito a fuggire

La Polizia Locale di Napoli della U.O. Avvocata ha arrestato un uomo di origini tunisine per furto ai danni di due turisti tedeschi a Porta Nolana.

Gli agenti, durante lo svolgimento delle normali attività di controllo sul territorio, hanno notato due soggetti che correvano mentre uno dei due teneva stretto in mano un borsello, seguiti a breve distanza da altre due persone che a gran voce gridavano di essere stati derubati. Gli Agenti si sono lanciati all'inseguimento dei due fuggitivi riuscendo a fermare, non senza difficoltà, quello che aveva in mano il borsello, mentre l'altro si dileguava nella direzione opposta.

Il borseggiatore ha provato con violenza di sottrarsi all’ arresto, tentando di colpire gli agenti che comunque sono riusciti a bloccarlo ed a recuperare la refurtiva che veniva riconsegnata ai legittimi proprietari. L’uomo è stato arrestato ed identificato.

Si tratta di un tunisino con numerosi precedenti penali anche per spaccio e detenzione di armi e droga, irregolare sul territorio dello Stato Italiano. Su disposizione del PM di turno è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di rito direttissimo. Per i due agenti della Municipale si sono rese necessarie delle cure mediche in quanto a seguito di colluttazione con il soggetto, hanno riportando lesioni considerate guaribili in 6 giorni ciascuno.