Incidente autocarro-scooter, il giovane ha la peggio e si frattura i polsi L'incidente è avvenuta sulla Statale 145: indagano i carabinieri

Incidente stradale questa notte sulla Statale 145 Sorrentina, nel territorio di Vico Equense. I carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di un sinistro, sul quale sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica.

Coinvolti un autocarro e uno scooter, che si sono scontrati frontalmente. In sella al motorino un giovane di 21 anni che ha avuto la peggio, riportando la frattura dei polsi.

Trasferito d'urgenza all'ospedale del Mare, per fortuna non è in pericolo di vita.