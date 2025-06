Arzano: Vandalizzati alberi piantati di recente "Ancora un atto vile e ripetuto contro il verde pubblico cittadino"

Mario Pepe

Ancora un atto vile e ripetuto contro il verde pubblico cittadino. Nella notte appena trascorsa, ignoti hanno nuovamente sradicato le piante messe a dimora nei pressi della Villa Comunale, lungo via Napoli. Si tratta delle stesse piante ripiantate dai volontari di Legambiente Arzano, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, a seguito del primo episodio vandalico avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 giugno.

Le indagini sono già in corso. La Polizia Municipale, prontamente intervenuta sul posto, ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e ha assunto la titolarità delle indagini, trasmettendo tutta la documentazione agli inquirenti per gli approfondimenti necessari. I Carabinieri hanno assicurato un costante monitoraggio del territorio.

«Colpire due volte lo stesso luogo è qualcosa che va oltre il vandalismo: è una provocazione contro il senso stesso di comunità. Ma chi pensa di seminare degrado troverà sempre una città che risponde con la partecipazione e con la forza di chi crede nei beni comuni. Non saranno questi atti a fermare il nostro lavoro: ogni pianta strappata sarà ripiantata, ogni ferita sarà ricucita» ha detto la sindaca Cinzia Aruta.