Porta Nolana: sorpreso con la droga e arrestato Tenta la fuga rifugiandosi in un negozio ma non sfugge alla polizia

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 16enne napoletano, con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, hanno notato alcuni uomini confabulare con fare guardingo, in quei frangenti, uno di essi si è allontanato per recuperare un fazzoletto nascosto nei pressi di uno scooter parcheggiato poco distante, dal quale ha prelevato alcuni involucri.

Accortosi della presenza degli operatori, ha tentato invano la fuga, cercando di rifugiarsi all’interno di un esercizio commerciale. Tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 6 involucri di cocaina e di 50 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, gli agenti hanno recuperato il fazzoletto al cui interno vi erano altri 6 involucri della medesima sostanza. Per tali motivi, il giovane è stato arrestato.