Napoli: arredi abusivi rimossi alle case nuove Ripristino del decoro urbano e della sicurezza del territorio

Mario Pepe

Arredi installati abusivamente su suolo pubblico nel quartiere Mercato, nell’area nota come 'Case Nuove', sono stati rimossi nel corso di un'operazione congiunta dall’Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale, con i militari dell’Arma dei Carabinieri della Caserma “Russo” ed il supporto tecnico della Napoli Servizi.

L’intervento, che ha interessato diverse strade dell’area - tra cui via Capaccio, via Celano, via Toscano, via Padre Rocco e via Manzo - ha portato alla rimozione di 30 fioriere di grandi dimensioni contenenti fusti arborei e di 8 paletti metallici fissati senza alcuna autorizzazione.

L’azione fa seguito alle numerose segnalazioni pervenute da parte dei residenti e si inserisce in un più ampio piano di ripristino del decoro urbano e della sicurezza del territorio.

Considerata l’estensione dell’area coinvolta e la quantità di occupazioni illecite riscontrate, le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori interventi di rimozione e accertamenti.