Notte di paura ai Quartieri Spagnoli: trovati tre bossoli calibro 7,65 E' avvenuto a vico Lungo Gelso

Ancora una notte di paura in città. Intorno alle 3:00 del mattino di venerdì 20 giugno 2025, alcuni residenti dei Quartieri Spagnoli hanno segnalato colpi d’arma da fuoco provenienti da vico Lungo Gelso, una delle stradine più strette e note del centro storico partenopeo.

Trovati tre bossoli calibro 7,65

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che hanno avviato accertamenti e rilievi. Tre bossoli calibro 7,65 sono stati rinvenuti e successivamente sequestrati sul manto stradale.

La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi tecnici e raccogliere eventuali testimonianze utili.

Al momento nessun ferito segnalato

Fortunatamente, secondo quanto emerso finora, non risultano feriti e non sono stati segnalati danni a veicoli o abitazioni. Tuttavia, la tensione tra i residenti è alta, anche in considerazione dei precedenti episodi simili nella zona.

Gli investigatori dell’Arma stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area e lavorano per comprendere se si tratti di un atto intimidatorio o di un’altra azione legata a dinamiche criminali locali.

I Quartieri Spagnoli tornano nell’occhio del ciclone

I Quartieri Spagnoli di Napoli, da anni al centro di progetti di riqualificazione culturale e turistica, continuano però a vivere episodi legati alla criminalità e alle tensioni tra clan. La sparatoria di stanotte rappresenta un grave episodio di violenza urbana che riporta l’attenzione sulla sicurezza della zona.